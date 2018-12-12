Меркель і Макрон звітуватимуть в ЄС в контексті продовження санкцій щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На зустрічі Європейської ради 13 і 14 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон звітуватимуть щодо виконання мінських угод в контексті розгляду питання про продовження санкцій проти РФ. Про це йдеться в листі голови Європейської ради Дональда Туска щодо порядку денного та тем зустрічі, передає УНН.
“Ми будемо обговорювати міжнародні відносини і приймати висновки щодо зовнішньої політики, включаючи ескалацію в Азовському морі і саміт Ліги арабських держав і ЄС. Канцлер Меркель і президент Макрон звітуватимуть про виконання мінських угод беручи до уваги можливість продовження санкцій (проти Росії — ред.)”, — йдеться в листі.
Як повідомляв УНН, 13-14 грудня на засіданні Європейської Ради певні лідери держав-членів ЄС порушуватимуть питання ескалації в Азовському та Чорному морях і додаткових санкцій до РФ з урахуванням пропозицій, наданих міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.