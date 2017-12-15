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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 2259 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100018 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102098 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102443 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116675 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103423 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105872 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112722 просмотра

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Актуальное
Сеть АЗС WOG ежедневно обслуживает 150 тысяч клиентов

Сеть АЗС WOG ежедневно обслуживает 150 тысяч клиентов

Киев  •  УНН

 • 9495 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. АЗС WOG представлены в 24 областях Украины и ежедневно обслуживают 150 тысяч клиентов, передает УНН со ссылкой на сайт компании.

На сегодняшний день на АЗС WOG представлены восемь типов горючего.

Напомним, первый автозаправочный комплекс компании открылся в 2000 году.

В 2003 году сеть уже насчитывала 272 АЗС. Еще 39 новых комплексов было открыто в 2006 году. В этом же году появились первые АЗС в Киеве и Одессе.

В 2014 году на АЗК WOG появились кофемашины Franke и стартовал проект "Найкавовіша кава", который стал широко известным на всю страну.

На сегодняшний день кофе от WOG можно приобрести не только на АЗС, но и в WOG CAFE, расположенных вне комплексов. В частности первое такое кафе было открыто в столице в 2015 году.

Кроме того, с 2016 года WOG CAFE начали работать в поездах Интерсити и Интерсити+.

Напомним, в апреле текущего года компания WOG ввела возможность дистанционного расчета за топливо для своих клиентов. Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.

На сегодняшний день более тысячи клиентов пользуются приложением на постоянной основе.

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