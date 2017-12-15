Сеть АЗС WOG ежедневно обслуживает 150 тысяч клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. АЗС WOG представлены в 24 областях Украины и ежедневно обслуживают 150 тысяч клиентов, передает УНН со ссылкой на сайт компании.
На сегодняшний день на АЗС WOG представлены восемь типов горючего.
Напомним, первый автозаправочный комплекс компании открылся в 2000 году.
В 2003 году сеть уже насчитывала 272 АЗС. Еще 39 новых комплексов было открыто в 2006 году. В этом же году появились первые АЗС в Киеве и Одессе.
В 2014 году на АЗК WOG появились кофемашины Franke и стартовал проект "Найкавовіша кава", который стал широко известным на всю страну.
На сегодняшний день кофе от WOG можно приобрести не только на АЗС, но и в WOG CAFE, расположенных вне комплексов. В частности первое такое кафе было открыто в столице в 2015 году.
Кроме того, с 2016 года WOG CAFE начали работать в поездах Интерсити и Интерсити+.
Напомним, в апреле текущего года компания WOG ввела возможность дистанционного расчета за топливо для своих клиентов. Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.
На сегодняшний день более тысячи клиентов пользуются приложением на постоянной основе.