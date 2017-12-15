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Мережа АЗС WOG щодня обслуговує 150 тисяч клієнтів

Мережа АЗС WOG щодня обслуговує 150 тисяч клієнтів

Київ • УНН

 • 9495 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. АЗС WOG представлені у 24 областях України і щодня обслуговують 150 тисяч клієнтів, передає УНН з посиланням на сайт компанії

На сьогоднішній день на АЗС WOG представлені вісім типів пального.

Нагадаємо, перший автозаправний комплекс компанії відкрився у 2000 році.

У 2003 році мережа вже нараховувала 272 АЗС. Ще 39 нових комплексів було відкрито у 2006 році. У цьому ж році з’явилися перші АЗС у Києві та Одесі.

У 2014 році на АЗК WOG з’явилися кавові машини Franke і стартував проект "Найкавовіша кава", який став широко відомим на всю країну.

На сьогоднішній день каву від WOG можна придбати не лише на АЗС, а й у WOG CAFE, які розміщені поза комплексами. Зокрема перше таке кафе було відкрито у столиці у 2015 році.

Окрім того, з 2016 року WOG CAFE розпочали працювати в потягах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Нагадаємо, у квітні поточного року компанія WOG ввела можливість дистанційного розрахунку за паливо для своїх клієнтів. Це стало можливим завдяки унікальному сервісу WOG PAY, який був інтегрований в мобільний додаток WOG PRIDE.

На сьогоднішній день більше тисячі клієнтів користуються додатком на постійній основі. 

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