Mercedes показал электрический G-Wagen

Роскошный внедорожник Mercedes G-Wagen наконец-то получил электрифицированную версию, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

"Для тех, кто предпочитает измельчать гравий и преодолевать валуны, окруженный роскошной кожей напа, и не может себе представить, что при этом выбрасывает в атмосферу хотя бы одну молекулу углекислого газа, — полностью электрический Mercedes G-Wagen для вас", - пишет издание.

Как отмечается, "очень дорогой квадратный символ статуса теперь стал еще более символом статуса" благодаря аккумулятору емкостью 116 кВтч и полностью электрической трансмиссии с четырьмя индивидуально управляемыми двигателями с максимальной общей мощностью 432 кВт - или эквивалентом около 580 лошадиных сил - и максимальный крутящий момент 1164 Ньютон-метра.

"Недавно я пошутил, что это похоже на сумку Birkin от Mercedes, — сказал генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус в подкасте Decoder еще в 2022 году. - Все хотят такую, и время ожидания очень долгое. Возможно, это даже самая желанная машина в нашем портфолио".

Но большая мощность требует больших затрат. Стоимость Mercedes-Benz G 580 с технологией EQ, как пишет издание, "будет стоить от 142 621,50 евро (152 184,27 доллара США), а стоимость первой версии составит 192 524,15 евро (205 432,89 доллара США)". Это "наценка" по сравнению с бензиновыми моделями, стоимость которых обычно начинается от 143 000 долларов. На момент запуска комплектация Edition One будет эксклюзивной для рынка США и поступит в дилерские центры во второй половине 2024 года, отмечает издание.

Электрический внедорожник может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на уровне 180 км/ч (или 112 миль в час).

Внешний вид, как сообщается, почти идентичен бензиновому G-Wagens текущего модельного года.

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