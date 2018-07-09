Одесские пограничники обнаружили Mercedes, который искал Интерпол

"При осуществлении мер контроля сотрудниками пограничного ведомства на автомобиль Mercedes-Benz S400 2016 года выпуска украинской регистрации сработала база данных Интерпола. За рулем авто находился гражданин Турции, который прибыл на одном из теплоходов. Как выяснилось, дорогая иномарка была похищена на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, на границе с Польшей обнаружили мотоцикл и иностранца, которые находились в международном розыске.