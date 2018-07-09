Одеські прикордонники виявили Mercedes, який шукав Інтерпол

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У пункті пропуску "Чорноморський-мтп" сьогодні вночі прикордонники Одеського загону виявили викрадений в Україні автомобіль. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Під час здійснення заходів контролю співробітниками прикордонного відомства на автомобіль Mercedes-Benz S400 2016 року випуску української реєстрації спрацювала база даних Інтерполу. За кермом авто знаходився громадянин Туреччини, що прибув на одному з теплоходів. Як з'ясувалося, коштовна іномарка була викрадена на території України", - йдеться в повідомленні.

По цьому факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобіль передали співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею виявили мотоцикл та іноземця, які знаходилися в міжнародному розшуку. 

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