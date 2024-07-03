Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас представил план обороны города в случае военного конфликта. План включает различные пути эвакуации, расстановку "зубов дракона" и "стальных ежей", а также установку сирен оповещения об опасности и строительство бомбоубежищ. Слова мэра приводит Delfi, передает УНН.

Детали

Как отметил Валдас Бенкунскас, направления эвакуации будут отличаться в зависимости от ситуации с боевыми действиями в городе. Эвакуация должна занять 1,5 дня. Мэр отметил, что подробности плана не будут раскрыты, чтобы "противник" не смог заранее его проанализировать.

"Поставлена задача эвакуации города, всех жителей за 1,5 дня. Как этого достичь зависит от условий. Как я говорил, возможны случаи саботажа, сознательные препятствия. У нас будет минимум пять сценариев, в зависимости от конкретных условий",- сказал Бенкунскас.

План также включает установку дополнительных систем оповещения об опасности. Сейчас в Вильнюсе установлена 41 сирена. Такое количество сирен может оповестить 30% жителей города. В течение лета в городе будет установлено еще 52 сирены, их будут тестировать осенью.

"Тогда мы увидим ''серые зоны'', которые нуждаются в сиренах. Результат будет отличным - мы покроем почти 100% города", - сказал мэр.

Говоря об установке "зубов дракона" и "стальных ежей", Валдас Бенкунскас заявил, что они нужны прежде всего для блокирования въезда в город по дорогам в южном и восточном направлениях. По его словам, для атаки на город могут быть использованы несколько дорог, в том числе лесных.

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