Мер Вільнюса представив план оборони міста у разі військової загрози

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас представив план оборони міста у разі військового конфлікту. План включає різні шляхи евакуації, розстановку "зубів дракона" і "сталевих їжаків", а також встановлення сирен оповіщення про небезпеку та будівництво бомбосховищ. Слова мера наводить Delfi, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Валдас Бенкунскас, напрями евакуації відрізнятимуться залежно від ситуації із бойовими діями у місті. Евакуація має зайняти 1,5 дні. Мер зазначив, що подробиці плану не будуть розкриті, щоб "противник" не зміг заздалегідь його проаналізувати.

"Поставлено завдання евакуації міста, всіх мешканців за 1,5 дні. Як цього досягти залежить від умов. Як я казав, можливі випадки саботажу, свідомі перешкоди. У нас буде щонайменше п'ять сценаріїв, залежно від конкретних умов",— сказав Бенкунскас.

План також включає встановлення додаткових систем оповіщення про небезпеку. Наразі у Вільнюсі встановлено 41 сирену. Така кількість сирен може сповістити 30% жителів міста. Протягом літа в місті буде встановлено ще 52 сирени, їх тестуватимуть восени.

"Тоді ми побачимо ''сірі зони'', які потребують сирен. Результат буде відмінним – ми покриємо майже 100% міста", – сказав мер.