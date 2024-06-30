Атака рф на Вільнянськ: кількість травмованих збільшилася до 38
Київ • УНН
38 людей, у тому числі 9 дітей та вагітна жінка, отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня.
Кількість травмованих внаслідок ворожого удару по Вільнянську Запорізької області 29 червня збільшилася до 38, у тому числі 9 дітей. Серед поранених вагітна жінка. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними ДСНС, 12 людей, поранених внаслідок удару по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Загинуло 7 людей, з них 3 дитини.
В результаті ворожої атаки пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 7 автомобілів та 12 торгівельних приміщень.
На місці триває відновлення водопостачання, дорожнього покриття та прибирання території комунальними службами міста та приватними підприємцями.
Доповнення
Через ворожий ракетний обстріл у Вільнянську із заявами про пошкодження чи знищення майна до поліції звернулось 75 громадян.