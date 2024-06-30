Количество травмированных в результате вражеского удара по Вольнянску Запорожской области 29 июня увеличилось до 38, в том числе 9 детей. Среди раненых беременная женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, 12 человек, раненых в результате удара по Вольнянску, находятся в больницах. Погибло 7 человек, из них 3 ребенка.

В результате вражеской атаки повреждены 2 многоэтажных дома, 7 автомобилей и 12 торговых помещений.

На месте продолжается восстановление водоснабжения, дорожного покрытия и уборка территории коммунальными службами города и частными предпринимателями.

Дополнение

Из-за вражеского ракетного обстрела в Вольнянске с заявлениями о повреждении или уничтожении имущества в полицию обратилось 75 граждан.