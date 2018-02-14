Мэр Одессы Труханов заявил о несостоятельности уплатить 50 млн грн залога

"Я, честно говоря, не знаю ... В моей декларации нет таких денег. И вносить ... Я сейчас вам не могу сказать. Я, откровенно говоря, впервые с таким сталкиваюсь - с таким вопросом", - сказал Труханов.

Как сообщал УНН, сегодня в международном аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов. Ему вручили уведомление о подозрении.

Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".