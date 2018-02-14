Мер Одеси Труханов заявив про неспроможність сплатити 50 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив про відсутність фінансових можливостей сплати 50 млн грн застави як альтернативи арешту. Про це Труханов заявив в інтерв'ю телеканали ZIK, передає УНН.
“Я, чесно кажучи, не знаю... У моїй декларації немає таких грошей. І вносити.. Я зараз вам не можу сказати. Я, відверто кажучи, вперше з таким зіштовхуюсь — з таким питанням”, — сказав Труханов.
Як повідомляв УНН, сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов. йому вручили повідомлення про підозру.
Нагадаємо, 13 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що офіційно підозрює мера, його заступника, начальника департаменту і депутата міської ради у привласненні і розтраті бюджетних коштів при купівлі будівлі заводу “Краян” під “Європейську мерію”.