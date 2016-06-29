Мэр Одессы сообщил, что плановую сессию горсовета "могут сорвать"

Так, один из депутатов удивился, почему внеочередную сессию проводят за день до основной сессии.

"Есть непонимание по поводу сегодняшней сессии как таковой. У нас сессия запланирована на 30 число, и планировалась она именно на эту дату, чтобы принять нормативно-денежную оценку вовремя. Мне совершенно непонятно, почему это так... Были вопросы, которые я задавал во время общественных слушаний, и на которые я, как член земельной комиссии, так и не получил ответов", - отметил депутат.

При этом мэр города сообщил, что принимается проект решения, который "крайне важен для города" (об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель Одессы - ред.), а завтрашнюю сессию "могут сорвать".

"Принятие этого документа вовремя, в сроки, за полгода, по нормам закона - мы должны это сделать. Вы знаете прекрасно, что это фундамент, на котором строится принятие многих земельных вопросов. Что касается внеочередной сессии, я вам расскажу - по информации СБУ, милиции, департамента муниципальной безопасности - есть те силы, которые хотят сорвать нашу завтрашнюю сессию", - заявил Г.Труханов.

Отметим, на завтрашний день планировался масштабный митинг под зданием Одесского горсовета - активисты протестуют против принятия плана зонинга города, который, по их мнению, может позволить застройку города.

Отметим также, что депутаты проголосовали положительно за единственный пункт повестки дня сессии - в данный момент она закончена.

Напомним, перед сессией Одесского горсовета полиция проверяла у активистов наличие оружия.