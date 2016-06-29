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Мер Одеси повідомив, що планову сесію міськради "можуть зірвати"

Мер Одеси повідомив, що планову сесію міськради "можуть зірвати"

Київ • УНН

 • 9899 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 29 червня. УНН. В ході позачергової сесії Одеської міської ради мер міста Геннадій Труханов повідомив, що проведення такого засідання за день до планової сесії, яка датована 30-го червня, викликане “питаннями доцільності та важливості прийняття технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Одеси”, передає кореспондент УНН.

Так, один з депутатів здивувався, чому позачергову сесію проводять за день до основної сесії.

“Є нерозуміння з приводу сьогоднішньої сесії як такої. У нас сесія запланована на 30 число, і планувалася вона саме на цю дату, щоб прийняти нормативно-грошову оцінку вчасно. Мені зовсім незрозуміло, чому це так... Були питання, які я ставив під час громадських слухань, і на які я, як член земельної комісії, так і не отримав відповідей”, — зазначив депутат.

При цьому мер міста повідомив, що приймається проект рішення “вкрай важливий для міста” (про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Одеси - ред.), а завтрашню сесію “можуть зірвати”.

“Прийняття цього документа вчасно, в терміни, за півроку, за нормами закону — ми повинні це зробити. Ви знаєте прекрасно, що це фундамент, на якому будується прийняття багатьох земельних питань. Що стосується позачергової сесії, я вам розповім — за інформацією СБУ, правоохоронців, департаменту муніципальної безпеки — є ті сили, які мають бажання зірвати нашу завтрашню сесію”, — заявив Г.Труханов.

Зазначимо, на завтрашній день планувався масштабний мітинг під будівлею Одеської міськради — активісти протестують проти прийняття плану зонінгу міста, який, на їхню думку, може дозволити забудову міста.

Зазначимо також, що депутати проголосували позитивно за єдиний пункт порядку денного сесії — на цей момент вона закінчена.

Нагадаємо, перед сесією Одеської міськради поліція перевіряла у активістів наявність зброї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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