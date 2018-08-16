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Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о прекращении выдачи лицензий водителям Uber

Киев • УНН

 • 7515 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказ такси, включая Uber и Lyft. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о прекращении выдачи лицензий водителям Uber

Мера, одобренная ранее городским советом, предусматривает приостановку на один год выдачи таких лицензий. Она входила в пакет предложений, направленных на борьбу с дорожными заторами в самом крупном мегаполисе США и на предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.

Мы предпринимаем немедленные меры, от которых выиграют более 100 тыс. работающих нью-йоркцев, заслуживающих справедливой оплаты труда“, — заявил де Блазио, подписывая законопроект. Как он подчеркнул, принятые меры также помогут “остановить увеличение потока все новых автомобилей, заполонивших улицы” города.

Согласно новому закону, минимальный размер оплаты труда водителей такси, включая тех, которые работают через указанные онлайн-сервисы, устанавливается в размере 17,22 долларов в час. В случае если водитель, занимающийся извозом через Uber и Lyft, в течение рабочей смены не заработает достаточно средств, чтобы соответствовать данному минимуму, компании будут обязаны компенсировать ему разницу, отмечает газета.

Uber и Lyft выступали категорически против инициативы власти. Они утверждали, что прекращение выдачи лицензий негативно скажется на жителях отдаленных районов города, где недостаточно развит общественный транспорт. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных компаний, спрос на услуги которых в Нью-Йорке только растет.

Напомним, власти Лондона в сентябре 2017 года лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров из-за жалоб на нападения, а также из-за того, что водители компании не проходили проверку перед тем, как устраиваться на работу. В июне 2018 сервис смог через суд получить “испытательную” лицензию на перевозку людей в Лондоне сроком на 15 месяцев.

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