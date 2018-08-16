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Мер Нью-Йорка підписав законопроект про припинення видачі ліцензій водіям Uber

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав законопроект, який тимчасово забороняє видачу нових ліцензій водіям служб онлайн-замовлення таксі, включаючи Uber і Lyft. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Мер Нью-Йорка підписав законопроект про припинення видачі ліцензій водіям Uber

Міра, схвалена раніше міською радою, передбачає припинення на один рік видачі таких ліцензій. Вона входила в пакет пропозицій, спрямованих на боротьбу з дорожніми заторами у найбільшому мегаполісі США і на запобігання зниження рівня заробітку водіїв офіційних служб таксі. Обговорення законопроекту відбувалося на тлі вимог з боку водіїв міського таксі заборонити або жорстко обмежити послуги Uber і Lyft в Нью-Йорку.

“Ми робимо негайних заходів, від яких виграють більше 100 тис. працюючих нью-йоркців, які заслуговують на справедливої ​​оплати праці”, — заявив де Блазіо, підписуючи законопроект. Як він підкреслив, ужиті заходи також допоможуть “зупинити збільшення потоку все нових автомобілів, що заполонили вулиці” міста.

Згідно з новим законом, мінімальний розмір оплати праці водіїв таксі, включаючи тих, які працюють через зазначені онлайн-сервіси, встановлюється в розмірі 17,22 доларів за годину. У разі якщо водій, який займається перевезеннями через Uber і Lyft, протягом робочої зміни не заробить достатньо коштів, щоб відповідати даному мінімуму, компанії будуть зобов’язані компенсувати йому різницю, зазначає газета.

Uber і Lyft виступали категорично проти ініціативи влади. Вони стверджували, що припинення видачі ліцензій негативно позначиться на мешканцях віддалених районів міста, де недостатньо розвинений громадський транспорт. Крім того, за їхніми словами, така ситуація може призвести до зростання вартості поїздок на таксі Uber, Lyft та інших аналогічних компаній, попит на послуги яких у Нью-Йорку тільки зростає.

Нагадаємо, влада Лондона у вересні 2017 року позбавили Uber ліцензії на перевезення пасажирів через скарги на напади, а також через те, що водії компанії не проходили перевірку перед тим, як влаштовуватися на роботу. У червні 2018 року сервіс зміг через суд отримати “випробувальну” ліцензію на перевезення людей у Лондоні строком на 15 місяців.

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