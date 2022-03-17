Мэр Мелитополя записал первое видеообращение после российского плена

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“Спасибо каждому мелитопольцу, который не побоялся отстаивать свою позицию, выходил на митинги и декларировал, что мы - украинцы - свободный народ. Спасибо всем жителям, которые поддерживали меня на расстоянии во время моего 6-дневного плена. Спасибо друзьям Мелитополя, которые отстаивали интересы нашего города на всеукраинской и международной аренах, и сделали все возможное и невозможное для моего освобождения. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощь с освобождением", - сказал Федоров.

Дополнение

11 марта стало известно, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

16 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили с рашистского плена, он жив и в безопасности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Федоровым по телефону.