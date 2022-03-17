Мер Мелітополя записав перше відеозвернення після російського полону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров записав перше відеозвернення після звільнення з шестиденного російського полону, передає УНН.
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“Дякую кожному мелітопольцю, який не побоявся відстоювати свою позицію, виходив на мітинги і декларував, що ми - українці - вільний народ. Дякую всім мешканцям, які підтримували мене на відстані під час мого 6-денного полону. Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста на всеукраїнській та міжнародній аренах, і зробили все можливе і неможливе для мого визволення. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за допомогу з визволенням", - сказав Федоров.
Доповнення
11 березня стало відомо, що російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.
16 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що мера Мелітополя Івана Федорова звільнено з рашистського полону, він живий та у безпеці.
Згодом президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Федоровим по телефону.