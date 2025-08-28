Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал позаботиться о заряженных устройствах

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 12792 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 29226 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 108766 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 71369 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 43452 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61389 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49155 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47055 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 122425 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125503 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.3м/с
76%
754мм
Популярные новости
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 47170 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 45872 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 29925 просмотра
Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"17:57 • 4578 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева20:53 • 13054 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 45912 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 47218 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 108767 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 122425 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97416 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Беларусь
Германия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 29957 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 71534 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 77183 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 76101 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 109689 просмотра
Актуальное
Северный поток
СВИФТ
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)

Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал позаботиться о заряженных устройствах

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Мэр Конотопа Артем Семенихин объявил информационную тишину и призвал жителей города позаботиться о запасах воды и заряженных устройствах. Ранее он сообщал о возможных перебоях с водоснабжением после пожара.

Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал позаботиться о заряженных устройствах

Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал жителей города заранее позаботиться о запасах воды и заряженных устройствах. Об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Надеюсь, вы сделали запасы воды и зарядили устройства

- написал мэр.

Сейчас в Конотопе объявлена информационная тишина. Он призвал жителей города подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, а именно сделать запасы воды и позаботиться о заряженных электронных устройствах.

Напомним

Ранее, 15 июля, Семенихин сообщал о возможных серьезных перебоях с водоснабжением, вплоть до почасовой подачи, после утреннего пожара. Хотя причины возгорания не назывались. 

Сумы и область атаковали российские дроны, от ударов рф есть погибший и 9 пострадавших25.08.25, 08:56 • 4668 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Электроэнергия
Конотоп