Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал позаботиться о заряженных устройствах

Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал жителей города заранее позаботиться о запасах воды и заряженных устройствах. Об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Надеюсь, вы сделали запасы воды и зарядили устройства - написал мэр.

Сейчас в Конотопе объявлена информационная тишина. Он призвал жителей города подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, а именно сделать запасы воды и позаботиться о заряженных электронных устройствах.

Напомним

Ранее, 15 июля, Семенихин сообщал о возможных серьезных перебоях с водоснабжением, вплоть до почасовой подачи, после утреннего пожара. Хотя причины возгорания не назывались.

