Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал позаботиться о заряженных устройствах
Киев • УНН
Мэр Конотопа Артем Семенихин объявил информационную тишину и призвал жителей города позаботиться о запасах воды и заряженных устройствах. Ранее он сообщал о возможных перебоях с водоснабжением после пожара.
Мэр Конотопа объявил информационную тишину и призвал жителей города заранее позаботиться о запасах воды и заряженных устройствах. Об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.
Надеюсь, вы сделали запасы воды и зарядили устройства
Сейчас в Конотопе объявлена информационная тишина. Он призвал жителей города подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, а именно сделать запасы воды и позаботиться о заряженных электронных устройствах.
Напомним
Ранее, 15 июля, Семенихин сообщал о возможных серьезных перебоях с водоснабжением, вплоть до почасовой подачи, после утреннего пожара. Хотя причины возгорания не назывались.
Сумы и область атаковали российские дроны, от ударов рф есть погибший и 9 пострадавших25.08.25, 08:56 • 4668 просмотров