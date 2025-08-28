$41.400.03
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
27 серпня, 15:38
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Мер Конотопа оголосив інформаційну тишу та закликав подбати про заряджені пристрої

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін оголосив інформаційну тишу та закликав мешканців міста подбати про запаси води й заряджені пристрої. Раніше він повідомляв про можливі перебої з водопостачанням після пожежі.

Мер Конотопа оголосив інформаційну тишу та закликав подбати про заряджені пристрої

Мер Конотопа оголосив інформаційну тишу та закликав мешканців міста заздалегідь подбати про запаси води та заряджені пристрої. Про це пише УНН із посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Сподіваюсь ви зробили запаси води і зарядили пристрої

- написав мер.

Наразі у Конотопі оголошено інформаційну тишу. Він закликав жителів міста підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій, а саме зробити запаси води та подбати про заряджені електронні пристрої.

Нагадаємо

Раніше, 15 липня, Семеніхін повідомляв про можливі серйозні перебої з водопостачанням, аж до погодинної подачі, після ранкової пожежі. Хоча причини займання не називали. 

Суми та область атакували російські дрони, від ударів рф є загиблий і 9 постраждалих25.08.25, 08:56 • 4668 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Електроенергія
Конотоп