Мер Конотопа оголосив інформаційну тишу та закликав подбати про заряджені пристрої

Мер Конотопа оголосив інформаційну тишу та закликав мешканців міста заздалегідь подбати про запаси води та заряджені пристрої. Про це пише УНН із посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Сподіваюсь ви зробили запаси води і зарядили пристрої - написав мер.

Наразі у Конотопі оголошено інформаційну тишу. Він закликав жителів міста підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій, а саме зробити запаси води та подбати про заряджені електронні пристрої.

Нагадаємо

Раніше, 15 липня, Семеніхін повідомляв про можливі серйозні перебої з водопостачанням, аж до погодинної подачі, після ранкової пожежі. Хоча причини займання не називали.

Суми та область атакували російські дрони, від ударів рф є загиблий і 9 постраждалих