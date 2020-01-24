Мэр Киева заверил, что метро на Виноградарь строят по графику
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Строительство метро на столичный жилой массив Виноградарь идет по графику. Уже готов входной туннель для следующего этапа работ на станции "Мостицкая". Об этом со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь - "Мостицкой" и "Проспект Правды" - идет по графику. Уже готов входной туннель для следующего этапа работ на станции "Мостицкая", - цитируют в КГГА мэра.
По его словам, "наша задача перед киевлянами - до конца 2021-го открыть две новых станции метро на Виноградарь".
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Указано, что идут активные работы по разработке котлована от "Мостицкой" до "Проспекта Правды". Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. Мэр Киева объяснил, что работы на участке от "Сырца" до "Мостицкой" ведутся закрытым способом - под землей. А на участке от "Мостицкой" до "Проспекта Правды" - открытым способом. Также уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции "Проспект Правды", который будет обслуживать эти две новых станции.
Стоимость строительства двух станций - около 6 млрд грн. Из них город, как указано, уже выделил 4 млрд грн. Планируется, что две новые станции будут перевозить больше 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро для двух новых станций - 3,7 километра.
Напомним, в метро на Виноградарь построили первый тоннель.