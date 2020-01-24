Мер Києва запевнив, що метро на Виноградар будують за графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар триває за графіком. Уже готовий вхідний тунель для наступного етапу робіт на станції "Мостицька". Про це з посиланням на слова мера Києва Віталія Кличка повідомляє пресслужба КМДА, передає УНН.
"Будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар — “Мостицької” та “Проспект Правди” — триває за графіком. Уже готовий вхідний тунель для наступного етапу робіт на станції “Мостицька", - цитують у КМДА мера.
З його слів, "наше завдання перед киянами — до кінця 2021 року відкрити дві нових станції метро на Виноградар".
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Вказано, що тривають активні роботи з розробки котловану від “Мостицької” до “Проспекту правди”. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району. Мер Києва пояснив, що роботи на ділянці від “Сирця” до “Мостицької” ведуться закритим способом — під землею. А на ділянці від “Мостицької” до “Проспекту правди” — відкритим способом. Також уже змонтований вентиляційний тунель ближче до станції “Проспект правди”, який обслуговуватиме ці дві нових станції.
Вартість будівництва двох станцій — близько 6 млрд грн. З них місто, як вказано, уже виділо 4 млрд грн. Планується, що дві нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро для двох нових станцій — 3,7 кілометра.
Нагадаємо, у метро на Виноградар збудували перший тунель.