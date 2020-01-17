Офіс Генпрокурора попередив розкрадання коштів на будівництво метро Виноградар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів для запобігання шахрайству з коштами на будівництво метро на житловий масив Виноградар. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"(У четвер – ред.) 16 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що це зроблено в межах кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва.
Як повідомлялося, 4 жовтня 2018 року "Київметробуд" здобув перемогу в тендері вартістю майже 6 млрд грн на будівництво першої черги лінії метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар. Перша черга, яка включає дві станції, повинна була бути здана у 2020 році. В цілому проект обійдеться столичному бюджету в 11 млрд грн.
Нагадаємо, у метро на Виноградар збудували перший тунель.