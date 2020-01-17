Офис Генпрокурора предупредил хищение средств на строительство метро Виноградарь

"(В четверг - ред.) 16 января 2020года по ходатайству Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киев.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года "Киевметрострой" одержал победу в тендере стоимостью почти 6 млрд грн на строительство первой очереди линии метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь. Первая очередь, которая включает две станции, должна была быть сдана в 2020 году. В целом проект обойдется столичному бюджету в 11 млрд грн.

Напомним, в метро на Виноградарь построили первый тоннель.