Мэр из Киевской области получил подозрение из-за земельной схемы и растраты 75 млн грн

Мэру одной из территориальных громад Обуховского района Киевской области сообщили о подозрении в завладении землями водного фонда и растрате бюджетных средств. Общая сумма убытков, являющихся предметом уголовного производства, превышает 75 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, чиновник организовал схему незаконного завладения землями водного фонда через подставных лиц. Сначала участки оформляли в частную собственность, после чего часть из них легализовали путем заключения договоров купли-продажи с третьими лицами.

В прокуратуре также сообщили, что в 2025 году подозреваемый повторно завладел землями водного и лесного фонда, внеся недостоверные сведения в документацию и государственные реестры.

"В результате искусственного изменения координат земельные участки были фактически перенесены на более ценные территории – в лесной массив и прибрежную защитную полосу реки Стугна", – отметили в Офисе Генерального прокурора.

Кроме того, правоохранители задокументировали вероятную растрату бюджетных средств при выполнении договора по озеленению территории общины стоимостью почти 8,5 млн грн.

По версии следствия, в акты выполненных работ безосновательно внесли более 1500 часов работы специальной техники, использование которой не было предусмотрено условиями закупки и нормативными документами. Несмотря на это, мэр, как указано, подписал акты приемки выполненных работ, что стало основанием для перечисления подрядчику более 1,3 млн грн бюджетных средств.

Общая стоимость земельных активов и бюджетных средств, являющихся предметом уголовного производства, превышает 75 млн грн.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн грн, а также о его отстранении от должности.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что во время проведения негласных следственных действий в служебном кабинете чиновника были зафиксированы разговоры, которые могут свидетельствовать о подготовке схем незаконной приватизации земель и получении неправомерной выгоды при распределении бюджетных средств. Этим фактам будет дана отдельная правовая оценка в рамках уголовного производства.

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