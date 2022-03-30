Мэр Ирпеня о зверствах оккупантов: давили танками тела мертвых жителей и издевались над женщинами

Детали

"Сегодня наша команда занималась тем, что вывозила тела погибших. Танками русские давили наших украинцев, которые были убиты. Мы этого никогда не простим их военным, никогда! На это страшно было смотреть даже мне, хотя я за последний месяц видел многое", - сказал Маркушин.

По данным мэра, в городе остались примерно 3,5 тыс гражданских жителей, которые не смогли выехать. За последние два дня украинские военные вывезли из города примерно 300 человек.

"Оставшиеся местные рассказывали о том, что русские военные раздевали мирных жителей и держали их в подвалах, разделяли семьи, планировали пополнить свой обменный фонд. Есть факты издевательства над женщинами. Расстреливали тех, кто им просто не нравился", - добавил Маркушин.

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