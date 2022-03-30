Мер Ірпеня про звірства окупантів: чавили танками тіла мертвих мешканців та знущались над жінками

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"Сьогодні наша команда займалась тим, що вивозила тіла загиблих. Танками росіяни чавили наших українців, які бути вбиті. Ми цього ніколи не пробачимо їхнім військовим, ніколи! На це страшно були дивитись навіть мені, хоча я за останній місяць бачив багато чого", - сказав Маркушин.

За даними мера, у місті залишились приблизно 3,5 тис цивільних мешканців, які не змогли виїхати. За останні два дні українські військові вивезли з міста приблизно 300 людей.

"Місцеві, що залишились, розповідали про те, що російські військові роздягали мирних мешканців та тримали їх у підвалах, розділяли родини, чоловіками планували поповнити свій обмінний фонд. Є факти знущання над жінками. Розстрілювали тих, хто їм просто не подобався", - додав Маркушин.

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