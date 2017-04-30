Мэр Дергачив погиб под колесами грузовика, полиция сообщила подробности

"Сообщение в полицию поступило 29 апреля, около 16 часов. Как предварительно установлено, в городе было высажено около 10-12 деревьев, и мэр, как глава города, контролировал их полив. Вчера во второй половине дня он объезжал и смотрел как происходит полив ... Впоследствии поставил свой автомобиль перед машиной, которая осуществляла полив деревьев. И, видимо, из-за высокой температуры воздуха, водитель открыл капот этого автомобиля. Получилось так, что водитель начал движение авто с открытым капотом, не увидев человека. Когда приехала скорая, он (мэр - ред.) еще был жив. Мужчина скончался в карете скорой помощи", - рассказала Е.Баранник.

Кроме того, спикер отметила, что сейчас проводятся все возможные экспертизы, а поливочная машина находится на штраф-площадке.

Также, по сообщению полиции, в результате происшествия никого не задерживали.

Как сообщал УНН, председатель райсовета на Черниговщине погиб в ДТП.