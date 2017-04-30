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Мер Дергачів загинув під колесами вантажівки, поліція повідомила подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора у місті Дергачі Харківської області внаслідок наїзду машини, що здійснювала полив дерев, загинув мер міста Олександр Лисицький. Про це в ефірі “112 Україна” повідомила речник ГУ Нацполіції у Харківській області Олена Баранник, передає УНН.

Мер Дергачів загинув під колесами вантажівки, поліція повідомила подробиці

“Повідомлення до поліції надійшло 29 квітня, близько 16-ї години. Як попередньо з’ясовано, у місті було висаджено десь 10-12 дерев, і мер, як очільника міста, контролював їх полив. Учора у другій половині дня він об’їжджав і дивився як відбувається полив... Згодом поставив своє авто перед машиною, яка здійснювала полив дерев. І, мабуть, через високу температуру повітря, водій відкрив капот цієї автівки. Вийшло так, що водій почав рух авто з відкритим капотом, не побачивши людину. Коли приїхала швидка, він (міський голова — ред.) ще був живий. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги”, — розповіла О.Баранник.

Крім того, речник наголосила, що зараз проводяться усі можливі експертизи, а поливальна машина перебуває на штраф-майданчику.

Також, за повідомленням поліції, внаслідок події нікого не затримували.

Як повідомляв УНН, голова райради на Чернігівщині загинув в ДТП.

Українські Національні Новини

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