Байден написал "предвыборный" пост о Маске в его же соцсети

Президент США Джо Байден написал в соцсети Х, что его "тошнит" от миллиардера Илона Маска и его "богатых друзей", которые, по его словам, пытаются "купить выборы". Об этом сообщает УНН.

Меня тошнит от того, что Илон Маск и его богатые друзья пытаются купить эти выборы - написал Байден в соцсети X.

Он также призвал своих подписчиков, которые разделяют его мнение, поддержать финансово его кампанию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что миллиардер Илон Маск внес пожертвования в фонд, поддерживающий Дональда Трампа в ведущих штатах. Этот шаг демонстрирует растущее влияние Маска в Вашингтоне.