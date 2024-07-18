Байден написал "предвыборный" пост о Маске в его же соцсети
Киев • УНН
Президент США Джо Байден раскритиковал Илона Маска и его 'богатых друзей' за попытку 'купить выборы'. Это произошло после сообщений о пожертвовании Маска фонду, поддерживающему Дональда Трампа.
Президент США Джо Байден написал в соцсети Х, что его "тошнит" от миллиардера Илона Маска и его "богатых друзей", которые, по его словам, пытаются "купить выборы". Об этом сообщает УНН.
Меня тошнит от того, что Илон Маск и его богатые друзья пытаются купить эти выборы
Он также призвал своих подписчиков, которые разделяют его мнение, поддержать финансово его кампанию.
Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что миллиардер Илон Маск внес пожертвования в фонд, поддерживающий Дональда Трампа в ведущих штатах. Этот шаг демонстрирует растущее влияние Маска в Вашингтоне.