Эксклюзив
13:52 • 6296 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 8766 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 16733 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 44466 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 73770 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 62492 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 65882 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 60946 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34556 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28572 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Меньше половины украинцев планируют праздновать 8 марта - исследование

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В этом году 45% украинцев планируют отмечать 8 марта, тогда как 52% опрошенных не будут праздновать. Популярность праздника значительно снизилась по сравнению с 2021 годом.

Меньше половины украинцев планируют праздновать 8 марта - исследование

В этом году 45% украинцев планируют отмечать 8 марта. В то же время 52% опрошенных заявили, что не будут праздновать. Об этом свидетельствуют данные нового всеукраинского опроса социологической группы Rating Group, передает УНН.

Подробности

Как свидетельствуют данные нового всеукраинского опроса Rating Group, в этом году праздновать 8 марта выразили намерение 45% респондентов. При этом более половины опрошенных (52%) говорят, что не будут отмечать

 - говорится в исследовании.

Для сравнения, в феврале 2021 года 8 марта отмечали 68% украинцев. Тогда празднование поддерживало абсолютное большинство.

Согласно результатам исследования, за последние пять лет популярность 8 марта существенно снизилась. Социологи отмечают, что уменьшение поддержки праздника наблюдается среди различных социально-демографических категорий населения.

Относительно чаще о праздновании говорят респонденты с Востока (61%) и Юга (51%), а также мужчины средней возрастной категории 36-50 лет (58%). В то же время, женщины этой же возрастной категории отмечают празднование реже (42%)

 - говорится в исследовании.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинской женщины. Эту инициативу предлагают отмечать 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.

Алла Киосак

Общество
Тренд
Верховная Рада
Украина