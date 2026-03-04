Меньше половины украинцев планируют праздновать 8 марта - исследование

В этом году 45% украинцев планируют отмечать 8 марта. В то же время 52% опрошенных заявили, что не будут праздновать. Об этом свидетельствуют данные нового всеукраинского опроса социологической группы Rating Group, передает УНН.

Подробности

Как свидетельствуют данные нового всеукраинского опроса Rating Group, в этом году праздновать 8 марта выразили намерение 45% респондентов. При этом более половины опрошенных (52%) говорят, что не будут отмечать - говорится в исследовании.

Для сравнения, в феврале 2021 года 8 марта отмечали 68% украинцев. Тогда празднование поддерживало абсолютное большинство.

Согласно результатам исследования, за последние пять лет популярность 8 марта существенно снизилась. Социологи отмечают, что уменьшение поддержки праздника наблюдается среди различных социально-демографических категорий населения.

Относительно чаще о праздновании говорят респонденты с Востока (61%) и Юга (51%), а также мужчины средней возрастной категории 36-50 лет (58%). В то же время, женщины этой же возрастной категории отмечают празднование реже (42%) - говорится в исследовании.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинской женщины. Эту инициативу предлагают отмечать 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.