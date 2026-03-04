Менше половини українців планують святкувати 8 березня - дослідження
Київ • УНН
Цього року 45% українців планують відзначати 8 березня. Водночас 52% опитаних заявили, що не будуть святкувати. Про це свідчать дані нового всеукраїнського опитування соціологічної групи Rating Group, передає УНН.
Деталі
Як свідчать дані нового всеукраїнського опитування Rating Group, цього року святкувати 8 березня висловили намір 45% респондентів. Натомість понад половина опитаних (52%) кажуть, що не будуть відзначати
Для порівняння, у лютому 2021 року 8 березня відзначали 68% українців. Тоді святкування підтримувала абсолютна більшість.
Згідно з результатами дослідження, за останні п’ять років популярність 8 березня суттєво знизилася. Соціологи зазначають, що зменшення підтримки свята спостерігається серед різних соціально-демографічних категорій населення.
Відносно частіше про святкування кажуть респонденти зі Сходу (61%) і Півдня (51%), а також чоловіки середньої вікової категорії 36-50 років (58%). Водночас, жінки цієї ж вікової категорії зазначають про святкування рідше (42%)
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про встановлення Дня української жінки. Цю ініціативу пропонують відзначати 25 лютого, у день народження Лесі Українки.