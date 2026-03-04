Менше половини українців планують святкувати 8 березня - дослідження

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
13:52 • 6690 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 9094 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 16892 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 44626 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 73908 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 62569 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 65947 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 60981 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34573 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28583 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.2м/с
64%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 19551 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 19339 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 15857 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 15871 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 7700 перегляди
Публікації
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 6672 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 16115 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 16098 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 72321 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 93603 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 7942 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 28626 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 36497 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 40557 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 48776 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Опалення

Менше половини українців планують святкувати 8 березня - дослідження

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Цього року 45% українців планують відзначати 8 березня, тоді як 52% опитаних не святкуватимуть. Популярність свята значно знизилася порівняно з 2021 роком.

Менше половини українців планують святкувати 8 березня - дослідження

Цього року 45% українців планують відзначати 8 березня. Водночас 52% опитаних заявили, що не будуть святкувати. Про це свідчать дані нового всеукраїнського опитування соціологічної групи Rating Group, передає УНН.

Деталі

Як свідчать дані нового всеукраїнського опитування Rating Group, цього року святкувати 8 березня висловили намір 45% респондентів. Натомість понад половина опитаних (52%) кажуть, що не будуть відзначати

 - йдеться у дослідженні.

Для порівняння, у лютому 2021 року 8 березня відзначали 68% українців. Тоді святкування підтримувала абсолютна більшість.

Згідно з результатами дослідження, за останні п’ять років популярність 8 березня суттєво знизилася. Соціологи зазначають, що зменшення підтримки свята спостерігається серед різних соціально-демографічних категорій населення.

Відносно частіше про святкування кажуть респонденти зі Сходу (61%) і Півдня (51%), а також чоловіки середньої вікової категорії 36-50 років (58%). Водночас, жінки цієї ж вікової категорії зазначають про святкування рідше (42%)

 - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про встановлення Дня української жінки. Цю ініціативу пропонують відзначати 25 лютого, у день народження Лесі Українки.

Алла Кіосак

Суспільство
Тренд
Верховна Рада України
Україна