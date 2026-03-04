Менше половини українців планують святкувати 8 березня - дослідження

Цього року 45% українців планують відзначати 8 березня. Водночас 52% опитаних заявили, що не будуть святкувати. Про це свідчать дані нового всеукраїнського опитування соціологічної групи Rating Group, передає УНН.

Як свідчать дані нового всеукраїнського опитування Rating Group, цього року святкувати 8 березня висловили намір 45% респондентів. Натомість понад половина опитаних (52%) кажуть, що не будуть відзначати

Для порівняння, у лютому 2021 року 8 березня відзначали 68% українців. Тоді святкування підтримувала абсолютна більшість.

Згідно з результатами дослідження, за останні п’ять років популярність 8 березня суттєво знизилася. Соціологи зазначають, що зменшення підтримки свята спостерігається серед різних соціально-демографічних категорій населення.

Відносно частіше про святкування кажуть респонденти зі Сходу (61%) і Півдня (51%), а також чоловіки середньої вікової категорії 36-50 років (58%). Водночас, жінки цієї ж вікової категорії зазначають про святкування рідше (42%)