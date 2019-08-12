Менеджер Ломаченко пообещал необычное выступление украинца в бою с Кэмпбеллом

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 96293 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100603 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129473 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139489 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127405 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128717 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130680 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153190 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151147 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140898 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Менеджер Ломаченко пообещал необычное выступление украинца в бою с Кэмпбеллом

Менеджер Ломаченко пообещал необычное выступление украинца в бою с Кэмпбеллом

Киев  •  УНН

 • 15583 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Менеджер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко - Эгис Климас пообещал что-то новое в исполнении своего подопечного в поединке с Люком Кэмпбеллом, информирует УНН со ссылкой на "BoxingTalk".

Климас подогрел интерес к бою с британцем, но не назвал, что именно Ломаченко привнесет нового и необычного.

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"Я думаю, что мы увидим что-то отличное, необычное от него, потому что Ломаченко привносит волнение в каждом бою. Я думаю, что он собирается показать всем что-то свое", - подчеркнул Климас.

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Кроме того, Климас вспомнил о предвзятом отношении судей в Великобритании.

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"Да, конечно, будут нейтральные судьи. Но рефери, согласно британским правилам, должен быть британцем", - сказал Климас.

Отметим, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа на лондонской арене "О2" на кону которого будут стоять три пояса.

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