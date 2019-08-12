Менеджер Ломаченко пообещал необычное выступление украинца в бою с Кэмпбеллом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Менеджер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко - Эгис Климас пообещал что-то новое в исполнении своего подопечного в поединке с Люком Кэмпбеллом, информирует УНН со ссылкой на "BoxingTalk".
Климас подогрел интерес к бою с британцем, но не назвал, что именно Ломаченко привнесет нового и необычного.
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"Я думаю, что мы увидим что-то отличное, необычное от него, потому что Ломаченко привносит волнение в каждом бою. Я думаю, что он собирается показать всем что-то свое", - подчеркнул Климас.
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Кроме того, Климас вспомнил о предвзятом отношении судей в Великобритании.
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"Да, конечно, будут нейтральные судьи. Но рефери, согласно британским правилам, должен быть британцем", - сказал Климас.
Отметим, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа на лондонской арене "О2" на кону которого будут стоять три пояса.