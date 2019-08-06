Колишній суперник Ломаченка назвав українця практично непереможним боксером

На думку Кролли, наступному опоненту українця вдасться стримати стартовий натиск, проте навряд чи у нього будуть шанси на перемогу.

"Я думаю, що Ломаченко боксер без слабких місць. Швидкість, захист – все на високому рівні. Він б'є сильніше, ніж ви очікуєте. Він дуже добре розподіляє силу і настільки розумний, що прораховує своїх візаві. Ніхто не може бути непереможний, але він близький до цього. Я впевнений, що Ломаченко - найсерйозніше випробування в боксі. Я зрозумів це на власному досвіді. Я думаю, що з точки зору стилю у Кемпбелла більш відповідний набір інструментів, ніж у мене. Мені здається, що в перших трьох раундах або близько того у нього будуть успішні моменти. Я передбачаю, що він протримається довго, але в певний момент бою Ломаченко його зловить", - розповів британець.

Відзначимо, що бій Ломаченко – Кемпбелл пройде 31 серпня в Лондоні.

Нагадаємо, що Кролла називав Ломаченка кращим боксером світу.