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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127291 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128650 просмотра

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Бывший соперник Ломаченко назвал украинца практически непобедимым боксером

Бывший соперник Ломаченко назвал украинца практически непобедимым боксером

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Британский боксер Энтони Кролла оценил шансы британца Люка Кэмпбелла в бою за чемпионские титулы с украинцем Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

По мнению Кроллы, следующем оппоненту Украинский удастся сдержать стартовый натиск, однако вряд ли у него будут шансы на победу.

"Я думаю, что Ломаченко боксер без слабых мест. Скорость, защита - все на высоком уровне. Он бьет сильнее, чем вы ожидаете. Он очень хорошо распределяет силу и настолько умный, что просчитывает своих визави. Никто не может быть непобедим, но он близок к этому. Я уверен, что Ломаченко - серьезное испытание в боксе. Я понял это на собственном опыте. Я думаю, что с точки зрения стиля в Кэмпбелла более подходящий набор инструментов, чем у меня. Мне кажется, что в первых трех раундах или около того у него будут успешные моменты. Я предвижу, что он продержится долго, но в определенный момент боя Ломаченко его поймает", - рассказал британец.

Отметим, что бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне.

Напомним, что Кролла называл Ломаченко лучшим боксером мира.

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