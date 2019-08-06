Бывший соперник Ломаченко назвал украинца практически непобедимым боксером
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Британский боксер Энтони Кролла оценил шансы британца Люка Кэмпбелла в бою за чемпионские титулы с украинцем Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
По мнению Кроллы, следующем оппоненту Украинский удастся сдержать стартовый натиск, однако вряд ли у него будут шансы на победу.
"Я думаю, что Ломаченко боксер без слабых мест. Скорость, защита - все на высоком уровне. Он бьет сильнее, чем вы ожидаете. Он очень хорошо распределяет силу и настолько умный, что просчитывает своих визави. Никто не может быть непобедим, но он близок к этому. Я уверен, что Ломаченко - серьезное испытание в боксе. Я понял это на собственном опыте. Я думаю, что с точки зрения стиля в Кэмпбелла более подходящий набор инструментов, чем у меня. Мне кажется, что в первых трех раундах или около того у него будут успешные моменты. Я предвижу, что он продержится долго, но в определенный момент боя Ломаченко его поймает", - рассказал британец.
Отметим, что бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне.
Напомним, что Кролла называл Ломаченко лучшим боксером мира.