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Екс-суперник Ломаченка назвав українця кращим боксером світу

Екс-суперник Ломаченка назвав українця кращим боксером світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Крайній супротивник Василя Ломаченка, який володіє титулом чемпіона світу у легкій ваговій категорії, британець Ентоні Кролла, назвав українця кращим боксером світу, інформує УНН з посиланням на BT Sport Boxing.

"Одна з найважливіших якостей Ломаченка - робота ніг. Казав про це і до поєдинку. Також він добре відчуває і тримає баланс. І він дуже точний, мало ударів летять повз цілі. Думав, що у мене хороший захист, але він його розкрив. У Василя не найсильніші удари, які я отримував, але він їх викидає настільки швидко, що змушує відкриватися. Тепер я точно згоден, що Ломаченко - найкращий боксер світу. Раніше я вибирав між ним і Кроуфордом, віддаючи перевагу Теренсу, але зараз Ломаченко кращий", - зізнався Кролла.

Додамо, що Кролла в період 2015-16 років володів чемпіонським поясом.

Як повідомляв УНН, Удар Ломаченка визнали найкращим нокаутом місяця у світі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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