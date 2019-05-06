Екс-суперник Ломаченка назвав українця кращим боксером світу

"Одна з найважливіших якостей Ломаченка - робота ніг. Казав про це і до поєдинку. Також він добре відчуває і тримає баланс. І він дуже точний, мало ударів летять повз цілі. Думав, що у мене хороший захист, але він його розкрив. У Василя не найсильніші удари, які я отримував, але він їх викидає настільки швидко, що змушує відкриватися. Тепер я точно згоден, що Ломаченко - найкращий боксер світу. Раніше я вибирав між ним і Кроуфордом, віддаючи перевагу Теренсу, але зараз Ломаченко кращий", - зізнався Кролла.

Додамо, що Кролла в період 2015-16 років володів чемпіонським поясом.

Як повідомляв УНН, Удар Ломаченка визнали найкращим нокаутом місяця у світі.