Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим боксером мира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Крайний противник Василия Ломаченко, который владеет титулом чемпиона мира в легком весе, британец Энтони Кролла, назвал украинца лучшим боксером мира, информирует УНН со ссылкой на BT Sport Boxing.
"Одна из важнейших качеств Ломаченко - работа ног. Говорил об этом и в поединке. Также он хорошо чувствует и держит баланс. И он очень точный, мало ударов летят мимо цели. Думал, что у меня хорошая защита, но он его раскрыл. У Василия не самые сильные удары, которые я получал, но он их выбрасывает настолько быстро, что заставляет открываться. Теперь я точно согласен, что Ломаченко - лучший боксер мира. Раньше я выбирал между ним и Кроуфордом, предпочитая Теренса, но сейчас Ломаченко лучше", - признался Кролла.
Добавим, что Кролла в период 2015-16 годов владел чемпионским поясом.
Как сообщал УНН, Удар Ломаченко признали лучшим нокаутом месяца в мире.