Удар Ломаченка визнали найкращим нокаутом місяця у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Виступ чемпіона світу у легкій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка у бою з Ентоні Кроллою отримав перше світове визнання, інформує УНН з посиланням на WBA
Всесвітня боксерська асоціація визнала удар Ломаченка у двобою з британцем Кроллою найкращим нокаутом квітня місяця в світі. Тоді Ломаченко провів так звану комбінацію “двійочку” — перший удар лівою, другий правою, після чого Кролла довгий час не міг підвестися з настилу рингу.
Нагадаємо, що у зустрічі з Кроллою українець зазнав травми руки та вже в гіпсу продовжує очікування на покращення свого стану.