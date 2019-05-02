Удар Ломаченко признан лучшим нокаутом месяца в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Выступление чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко в бою с Энтони Кролла получил первое мировое признание, информирует УНН со ссылкой на WBA
Всемирная боксерская ассоциация признала удар Ломаченко в поединке с британцем Кроллой лучшим нокаутом апреля в мире. Тогда Ломаченко провел так называемую комбинацию “двоечку” — первый удар левой, второй правой, после чего Кролла долгое время не мог подняться с настила ринга.
Напомним, что во встрече с Кроллой украинец получил травму руки и уже в гипса продолжает ожидать улучшение своего состояния.