Удар Ломаченко признан лучшим нокаутом месяца в мире

Всемирная боксерская ассоциация признала удар Ломаченко в поединке с британцем Кроллой лучшим нокаутом апреля в мире. Тогда Ломаченко провел так называемую комбинацию “двоечку” — первый удар левой, второй правой, после чего Кролла долгое время не мог подняться с настила ринга.

Напомним, что во встрече с Кроллой украинец получил травму руки и уже в гипса продолжает ожидать улучшение своего состояния.