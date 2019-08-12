Менеджер Ломаченка пообіцяв незвичний виступ українця у бою з Кемпбеллом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Менеджер чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкому дивізіоні Василя Ломаченка - Егіс Клімас пообіцяв щось нове у виконанні свого підопічного у поєдинку із Люком Кемпбеллом, інформує УНН з посиланням на "BoxingTalk".
Клімас підігрів інтерес до бою з британцем, але не назвав, що саме Ломаченко привнесе нового та незвичного.
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"Я думаю, що ми побачимо щось відмінне, незвичне від нього, тому що Ломаченко привносить хвилювання в кожному бою. Я думаю, що він збирається показати всім щось своє", - наголосив Клімас.
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Крім того, Клімас згадав про упереджене ставлення суддів в Великій Британії.
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"Так, звичайно, будуть нейтральні судді. Але рефері, згідно з британськими правилами, повинен бути британцем", - сказав Клімас.
Зауважимо, що бій Ломаченко - Кемпбелл відбудеться 31 серпня на лондонській арені "О2" на кону якого будуть стояти три пояси.