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Ломаченко перерахував переваги Кемпбелла перед очним поєдинком

Ломаченко перерахував переваги Кемпбелла перед очним поєдинком

Київ • УНН

 • 21689 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко назвав переваги британця Люка Кемпбелла у майбутньому очному протистоянні, інформує УНН з посиланням на boxingscene.

На думку Ломаченка, розмах рук та ріст британця є перевагою претендента на чемпіонські пояси.

"Я не хочу говорити занадто багато. Можливо, це найжорсткіший бій у моїй кар'єрі. Кемпбелл високий та має більший розмах рук. Можливо, це буде для мене великою проблемою, але я ніколи про це не думаю. Я просто займаюся своєю роботою, важко тренуюсь, а потім виходжу на ринг. Я вийду з нього переможцем. Це все, що я знаю", – наголосив Ломаченко.

Як повідомляв УНН, Ломаченко з Кемпбеллом провели перший процедуру зважування.

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