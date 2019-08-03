Ломаченко перерахував переваги Кемпбелла перед очним поєдинком
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко назвав переваги британця Люка Кемпбелла у майбутньому очному протистоянні, інформує УНН з посиланням на boxingscene.
На думку Ломаченка, розмах рук та ріст британця є перевагою претендента на чемпіонські пояси.
"Я не хочу говорити занадто багато. Можливо, це найжорсткіший бій у моїй кар'єрі. Кемпбелл високий та має більший розмах рук. Можливо, це буде для мене великою проблемою, але я ніколи про це не думаю. Я просто займаюся своєю роботою, важко тренуюсь, а потім виходжу на ринг. Я вийду з нього переможцем. Це все, що я знаю", – наголосив Ломаченко.
Як повідомляв УНН, Ломаченко з Кемпбеллом провели перший процедуру зважування.