Ломаченко перечислил преимущества Кэмпбелла перед очным поединком
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO Василий Ломаченко назвал преимущества британца Люка Кэмпбелла в будущем очном противостоянии, информирует УНН со ссылкой на boxingscene.
По мнению Ломаченко, размах рук и рост британца является преимуществом претендента на чемпионские пояса.
"Я не хочу говорить слишком много. Возможно, это самый жесткий бой в моей карьере. Кэмпбелл высокий и имеет больший размах рук. Возможно, это будет для меня большой проблемой, но я никогда об этом не думаю. Я просто занимаюсь своей работой, трудно тренируюсь, а потом выхожу на ринг. Я выйду из него победителем. Это все, что я знаю", - отметил Ломаченко.
Как сообщал УНН, Ломаченко с Кэмпбеллом провели первую процедуру взвешивания.