Ломаченко та Кемпбелл провели першу процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Олімпійські чемпіони Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл провели процедуру зважування за місяць до очного протистояння, інформує УНН з посиланням на "BoxingScene".
Обидва боксери опинилися в межах 30-денного порога ваги, встановленого Всесвітньою боксерською радою (WBC).
Згідно з правилами, боксери не могли вийти за межі 10-відсоткового ліміту в своїй вазі 135 фунтів, що дорівнює 14 фунтам (6,3 кг). Тобто не більше 149 фунтів на даний проміжок часу.
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Наразі Ломаченко виявився легшим за британця. Під українцем ваги показали 65,32 кг (144,5), під Кемпбеллом - 66,86 кг (147,4 фунти).
Примітно, що бійцям також буде необхідно пройти ще два обов'язкових зважування - за 2 тижні до бою (17 серпня, вага не може вийти за межі 5-відсоткового ліміту від 135 фунтів) і за тиждень (24 серпня, 3-відсоткового ліміту).
Нагадаємо, що двобій Ломаченка і Кемпбелла відбудеться 31 серпня на арені "O2" в Лондоні. На кону поєдинка стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі.