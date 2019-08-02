Ломаченко и Кэмпбелл провели первую процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 2августа. УНН. Олимпийские чемпионы Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл провели процедуру взвешивания за месяц до очного противостояния, информирует УНН со ссылкой на "BoxingScene".
Оба боксера оказались в пределах 30-дневного порога веса, установленного Всемирной боксерской советом (WBC).
Согласно правилам, боксеры не могли выйти за пределы 10-процентного лимита в своем весе 135 фунтов, что равняется 14 фунтам (6,3 кг). То есть не более 149 фунтов в данный промежуток времени.
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Сейчас Ломаченко оказался легче британца. В украинца весы показали 65,32 кг (144,5), под Кэмпбеллом - 66,86 кг (147,4 фунта).
Примечательно, что бойцам также будет необходимо пройти еще два обязательных взвешивания - за 2 недели до боя (17 августа, вес не может выйти за пределы 5-процентного лимита от 135 фунтов) и за неделю (24 августа, 3-процентного лимита).
Напомним, что поединок Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа на арене "O2" в Лондоне. На кону поединка будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.