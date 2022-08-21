Мелитопольские партизаны жестоко расправились с оккупантом, который приставал к детям

Детали

Ужина русский солдат пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но местные партизаны кафиру “подрезали“ горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины.

Цитата

“Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное!“– написал Федоров.

Напомним

В Васильевке Запорожской области в эвакуационной очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию умерла женщина.