На Запоріжжі в евакуаційній черзі померла жінка – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Василівці Запорізької області в евакуаційній черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію померла жінка, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4000-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", – написав Федоров.
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За словами мера, кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток. Він додав, що окупанти щодня "знущаються з наших людей, які бажають втекти від "русского мира".
Нагадаємо
За 10 днів з тимчасово окупованих територій України евакуювали понад 21 тисячу осіб, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.