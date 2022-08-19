Евакуація з окупованих територій України: за 10 днів вивезли понад 21 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За 10 днів з тимчасово окупованих територій України евакуювали понад 21 тисячу осіб. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
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"З тимчасово непідконтрольних територій Херсонщини, Харківщини, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим вдалося евакуювати (за 10 днів – ред.) понад 21 тисячу осіб. Майже кожна третя з них – дитина", – сказала Верещук.
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Зокрема, з Херсонщини евакуювалося понад 8 тисяч громадян, із Запорізької області – понад 9 тисяч.
Верещук наголосила, що зараз евакуація з прифронтових регіонів і з ТОТ – найнадійніший спосіб убезпечити себе та свою сім’ю.
Нагадаємо
З початку серпня під час обов'язкової евакуації з Донеччини виїхало понад 7 тисяч мирних громадян.