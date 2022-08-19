Эвакуация из оккупированных территорий Украины: за 10 дней вывезли более 21 тыс. человек

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"Со временно неподконтрольных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать (за 10 дней – ред.) более 21 тысячи человек. Почти каждый третий из них – ребенок", – сказала Верещук.

Детали

В частности, из Херсона эвакуировалось более 8 тысяч граждан, из Запорожской области – более 9 тысяч.

Верещук подчеркнула, что сейчас эвакуация из прифронтовых регионов и из ВОТ – самый надежный способ обезопасить себя и свою семью.

Напомним

С начала августа во время обязательной эвакуации из Донецкой области выехало более 7 тысяч мирных граждан.