На Запорожье в эвакуационной очереди умерла женщина – Федоров

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"Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", – написал Федоров.

Детали

По словам мэра, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток. Он добавил, что оккупанты ежедневно "издеваются над нашими людьми, которые хотят убежать от "русского мира".

Напомним

За 10 дней с временно оккупированных территорий Украины эвакуировали более 21 тысячи человек, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.