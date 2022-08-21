Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міський голова Мелітополя повідомив, що у місцеві партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей. Про це повідомляє УНН.
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Вечері російський солдат намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та місцеві партизани окупанту “підрізали“ горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України.
Цитата
“Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!“ – написав Федоров.
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